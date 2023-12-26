«Это было глупо». Агент Осимхена — о высмеивающем игрока видео в соцсетях «Наполи»

Роберто Календа, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, ответил на вопрос, могло ли видео, выложенное пресс-службой неаполитанского клуба в соцсети минувшей осенью, в котором высмеивается промах нигерийского форварда с пенальти, повлиять на недавнее продление контракта игрока с клубом.

«Я всегда защищал Виктора, но хотел бы отметить одну вещь: я никогда никого не обвинял в расизме, тем более находясь в Неаполе, в городе, который я люблю. Это видео было глупостью, и в первую очередь из-за того, что в то время Осимхен был несчастен по причине нереализованного пенальти в матче с «Болоньей». На мой взгляд, тогда было не время, чтобы над этим шутить», — приводит слова Календы Corriere dello Sport.

Напомним, после того, как Осимхен не реализовал пенальти в матче 5-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (0:0), пресс-служба «Наполи» выложила в свою социальную сеть видео, в котором нигериец просит назначить арбитра матча пенальти, добавив в видео подпись: «Пожалуйста, дайте пенальти». Данный видеоролик обидел Осимхена.

23 декабря нападающий продлил контракт с «Наполи» до 2026 года.