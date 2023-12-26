Игрок «Монако» Головин: ещё до начала сезона тренер сказал, что видит во мне лидера

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о том, в какой роли главный тренер монегасков Адольф Хюттер видит игрока в команде.

«Тренер назвал меня одним из лучших игроков Лиги 1? Да, и лично говорил. Ещё до начала сезона сказал, что видит во мне лидера и надеется на меня.

Это был не банальный разговор. Он потратил очень много времени. Перед тем, как я пришёл к нему разговаривать, он сделал нарезку моих моментов с прошлого сезона. Он говорил, что могу обороняться, атаковать и всё это показывал на моментах.

Мы разговаривали больше часа, он акцентировал внимание на том, что должен быть лидером, потому что я один из лучших игроков. Тогда он только пришёл в команду», — сказал Головин в интервью на You-Tube канале Nobel.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» в 2018 году. За этот период россиянин принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 35 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Головина составляет € 30 млн.