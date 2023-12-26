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Головин и Кузяев номинированы на попадание в символическую сборную первой части Лиги 1

Головин и Кузяев номинированы на попадание в символическую сборную первой части Лиги 1
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Российские полузащитники Александр Головин и Далер Кузяев, выступающие за «Монако» и «Гавр», включены в число претендентов на попадание в в символическую сборную французской Лиги 1 по итогам первой части сезона. Об этом информирует официальный аккаунт Лиги 1 в соцсети Х (ранее Twitter).

На текущий момент проходит голосование, по итогам которого будет определено, кто из полузащитников, выступающих во французском чемпионате, попадёт в данную символическую сборную.

Конкуренцию российским футболистам составляют такие игроки, как Такуми Минамино, Юссуф Фофана (оба «Монако»), Уоррен Заир-Эмери, Витинья (оба «ПСЖ»), Неманья Матич («Ренн»), Юсуф Языджи («Лилль») и другие.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах Лиги 1, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. В свою очередь, Кузяев сыграл в 17 матчах, в которых забил два гола.

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