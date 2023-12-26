Легенда «Спартака» Аленичев рассказал, как развивается карьера его сына в Европе

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака», победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал, как развивается карьера его сына Даниила в Европе.

«Конечно, хотелось, чтобы он играл больше, но ничего! У каждого футболиста нелёгкие полосы в футболе. У него в том числе. Я просто счастлив. Я же видел, как он тренируется. Многие футболисты после окончания тренировки идут в номера и сидят в телефонах. А он идёт в тренажёрный зал и ещё часа полтора занимается. То есть полностью поглощён футболом. Ни разу сигарету не выкурил, ни глотка шампанского не выпил. Я правду говорю, даже на Новый год шампанского не пил! Он мне говорит: «Папа, я полностью погружён в футбол, я хочу добиться результата».

У него недавно был день рождения, и я как раз был в Португалии. Я ему тост сказал: «Я понимаю, что многие тебя ассоциируют с отцом, что не так просто тебе будет добиться таких успехов, как у папы, но стремиться к этому, Даня, надо!» На что мне он ответил: «Папа, я делаю всё возможное, чтобы так и было». Поэтому я счастлив, что он с таким отношением занимается футболом. После Нового года снова полечу к нему. Проконтролирую (смеётся)!» — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.