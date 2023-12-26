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«Я горжусь им». Игрок «Монако» похвалил игру Александра Головина

«Я горжусь им». Игрок «Монако» похвалил игру Александра Головина
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Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана высказался о качествах российского партнёра по команде Александра Головина.

«Я горжусь им. Ему уже 27, и это тот возраст, когда ты достигаешь своего пика в футболе. Он умён, у него есть несколько трюков в рукаве, и вы можете почувствовать это на поле», — приводит слова Фофана официальный сайт «Монако».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость россиянина оценивается в € 30 млн. В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.

На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка. В следующем туре команда сыграет с «Реймсом».

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