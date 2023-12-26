Дмитрий Черышев рассказал, что Эмери говорил про Дзюбу после слов о «тренеришке»

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился воспоминаниями о совместной работе с Унаи Эмери. Также Черышев рассказал, как Эмери отзывался об Артёме Дзюбе, который публично назвал его «тренеришкой». Испанский специалист говорил про Дзюбу только хорошее.

«Я с Эмери никогда не разговаривал про Дзюбу. Зато Эмери сказал про Дзюбу одну фразу – что это очень хороший и квалифицированный футболист. Так что никакого ответа от него в адрес Дзюбы я не слышал.

Эмери – сложная личность? Мне было комфортно работать. Да, он тяжелый человек, я не спорю. Но прежде чем говорить про него какие-то вещи, еще раз вам скажу — я отработал с ним целый год в комфорте. Просто если ты хочешь работать, хочешь многому научиться, то стоит вникать в каждое слово. Эмери – это очень крутая футбольная машина, — приводит слова Черышева Metaratings.