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Первый тренер Файзуллаева: Аббос заслужил звание лучшего игрока Узбекистана — это не аванс

Первый тренер Файзуллаева: Аббос заслужил звание лучшего игрока Узбекистана — это не аванс
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Дмитрий Ан, первый тренер футболиста ПФК ЦСКА Аббоса Файзуллаева, отреагировал на новость о том, что его воспитанник признан лучшим игроком Узбекистана в 2023 году.

«Для меня, первого тренера Аббосбека, для «Пахтакора» награда Файзуллаева очень важна. Конечно, он это заслужил. Сейчас Аббос прогрессирует, показывает свои лучшие качества, очень радует. Не думаю, что награда лучшего игрока года в Узбекистане выдана авансом. Специалисты Узбекистана за ним следят, как и за другими футболистами, которые играют за рубежом.

На него сейчас обрушилась слава, но это не помешает ему в профессиональном развитии. Мы с ним на связи, переписываемся или созваниваемся после каждого тура. Он не останавливается, потому что есть цели и задачи. В течение этого времени не замечал, что у него могла появиться звёздная болезнь. Уже было бы видно, если бы она у него была после того, как он уехал из «Пахтакора» в ЦСКА. К сожалению, есть такой опыт. Наверное, Аббос следит за теми, у кого звёздная болезнь проявлялась. Думаю, это ему не грозит», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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