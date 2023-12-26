В «Црвене Звезде» отреагировали на проведение матча с «Зенитом» тремя эмодзи

Сербская «Црвена Звезда» в своих социальных сетях отреагировала на новость о проведении товарищеской встречи с санкт-петербургским «Зенитом».

Фото: Соцсети «Црвены Звезды»

Напомним, встреча пройдёт 23 марта 2024 года на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и начнётся в 21:00 по московскому времени. Последний раз команды встречались 4 июля 2023 года в рамках товарищеского турнира. Сербский коллектив тогда одержал победу со счётом 2:1.

По итогам прошедшей части сезона «Зенит» находится на второй строчке чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых матчах. «Црвена Звезда» также располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Сербии по футболу. Команда завоевала 46 очков после 19 сыгранных матчей.