Бывший помощник Моуринью прервал пресс-конференцию, чтобы ответить на звонок Жозе

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью позвонил своему бывшему помощнику Рикардо Формозиньо, который был на пресс-конференции.

«Извините, но ему я должен ответить. Это Жозе Моуринью. Я должен ответить. Босс», — сказал Формозиньо на пресс-конференции.

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Формозиньо помогал португальскому специалисту в «Тоттенхэме» и «Манчестер Юнайтед». Моуринью затем перебрался в римскую команду, а Формозиньо стал сам главным тренером. Рикардо месте с Моуринью в составе «красных дьяволов» выиграл Лигу Европы, Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Рикардо Формозиньо был наставником в суданском «Аль-Хиляле», марокканском «Хурибге», боливийском «Стронгесте» и сейчас тренирует египетский «Фьюче».