Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Наср. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов пошутил, что пользуется общественным транспортом после угона его машины Быстровым

Радимов пошутил, что пользуется общественным транспортом после угона его машины Быстровым
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов пошутил, что пользуется общественным транспортом после угона его машины экс-игроком сине-бело-голубых Владимиром Быстровым.

«Многие, увидев это фото, заинтересовались, а использую ли я общественный транспорт в жизни?

Вот вам и ответ, конечно, пользуюсь, машину же Быстрый (Владимир Быстров. – Прим. «Чемпионата») как угнал, так и не вернул!», — написал Радимов в социальной сети.

Напомним, ранее Быстров рассказал, что вместе с партнёром по «Зениту» Игорем Денисовым угнали автомобиль марки Mersedes Радимова. При этом Владислав также ранее выложил фотографию, где вместе с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком находится в городском автобусе

Материалы по теме
Быстров рассказал, как вместе с Денисовым угнал машину у Радимова
Фото
Радимов выложил фото с тренером «Зенита» Сергеем Семаком в городском автобусе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android