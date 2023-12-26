Радимов пошутил, что пользуется общественным транспортом после угона его машины Быстровым

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов пошутил, что пользуется общественным транспортом после угона его машины экс-игроком сине-бело-голубых Владимиром Быстровым.

«Многие, увидев это фото, заинтересовались, а использую ли я общественный транспорт в жизни?

Вот вам и ответ, конечно, пользуюсь, машину же Быстрый (Владимир Быстров. – Прим. «Чемпионата») как угнал, так и не вернул!», — написал Радимов в социальной сети.

Напомним, ранее Быстров рассказал, что вместе с партнёром по «Зениту» Игорем Денисовым угнали автомобиль марки Mersedes Радимова. При этом Владислав также ранее выложил фотографию, где вместе с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком находится в городском автобусе