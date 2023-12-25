Быстров рассказал, как вместе с Денисовым угнал машину у Радимова

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал историю, как он вместе с бывшим полузащитником сине-бело-голубых Игорем Денисовым угнал машину у одноклубника Владислава Радимова во времена игры за «Зенит».

«Один раз украли у него машину у школы. Он приехал повидаться с учителями, а мы как раз выходили из школы. Он просто вышел, и мы: «Дай посидеть в машине». Он пошёл к учителям, а мы поехали девчонок цеплять немножко по району. Гарик (Денисов) сел за руль, завели, поехали. С музычкой, окна опустили. Знаешь, какие мы были тогда крутые на районе? Это был «Мерседес». Мы в своё удовольствие покатались, потом вернули», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 год, после чего перешёл в московский «Спартак». Игроком красно-белых Владимир был до 2009 года, после этого он вернулся в санкт-петербургский клуб, где играл до 2014 года. Игорь Денисов был игроком сине-бело-голубых с 2002 по 2013 год. Владислав Радимов выступал за санкт-петербургский клуб с 2003 по 2008 год.