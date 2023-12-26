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Матвей Сафонов и Лионель Месси вошли в сборную самых дорогих капитанов

Матвей Сафонов и Лионель Месси вошли в сборную самых дорогих капитанов
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вошёл в сборную самых дорогих капитанов по версии Transfermarkt. Суммарная стоимость состава из 11 человек составила € 578 млн. Интернет-портал выбрал схему 4-3-3 для данной сборной.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», € 18 млн).

Защитники: Рис Джеймс («Челси», € 50 млн), Маркиньос («ПСЖ», € 60 млн), Макс Килман («Вулверхэмптон», € 35 млн), Хосе Гайя («Валенсия», € 30 млн).

Полузащитники: Джон Макгинн («Астон Вилла», € 30 млн), Мартин Эдегор («Арсенал», € 90 млн), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», € 70 млн).

Нападающие: Лионель Месси («Интер» Майами, € 60 млн), Сон Хын Мин («Тоттенхэм», € 50 млн), Лаутаро Мартинес («Интер», € 110 млн).

Сафонов в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах за «Краснодар», где пропустил 12 мячей и восемь игр сыграл «на ноль».

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