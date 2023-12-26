Илья Ковальчук рассказал, как его сын оказался в бразильской футбольной академии

Нападающий хоккейного «Спартака» Илья Ковальчук рассказал о своём старшем сыне Филиппе, который занимается футболом в бразильской академии.

«Как мой сын оказался в Бразилии? Он тренировался в Лондоне и в других академиях. Понимал, что если он захочет заниматься футболом более серьёзно, то это не тот вариант по уровню. Мне так казалось. Ему сейчас 14, он переехал в Бразилию в 12 лет.

Как так получилось? Мы уехали в Америку, в Лос-Анджелес, и Фил играл тогда в местном «Гэлакси». Потом мы переехали в Майами, началась пандемия, и затем в город на турнир прилетела бразильская команда, «Коринтия». Тренер его там увидел и через знакомого бразильца [обратился]. Сказал, что мой сын понравился тренеру и он приглашает в Бразилию.

Знал ли тот тренер, кто я? Нет, не знал. В этом и огромный плюс Бразилии… В первый раз в Бразилию мы поехали в 2019 году, когда ему было 10. Они хотели, чтобы он тогда уже остался, но жена сказала, что не отпустит сына.

В Майами понимал, что не то, когда атмосфера располагает к видеоиграм и тусованию на улице. В Бразилии он сам прошёл отборы, попал в команду. Сейчас живёт один, у них там академии. Его точно входит в топ-5 или 10 в мире. Он за 1,5 года выучил португальский, я его сразу в пекло кинул, отправил в португальскую школу.

Если у него не получится профессиональная карьера, думаю, такой опыт в жизни… Другая культура, знакомства. Там много ребят с фавел, у которых нет в жизни ничего, кроме футбола. Он это видит и, наверное, какие-то ценности переосмыслит. Он быстро повзрослел", — сказал Ковальчук в видео на YouTube-канале «Суперлига».