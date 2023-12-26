Дмитрий Черышев: из-за Семака у «Зенита» большие шансы на шестое подряд чемпионство

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Напомним, санкт-петербургский «Зенит» занимал первое место в последних пяти чемпионатах.

«На данный момент определились два лидеpa: «Краснодар» и «Зенит», но совсем близко «Динамо» и «Крылья Советов», есть команды и за ними. Это говоpит о том, что чемпионат России сильно выровнялся. Мы не имеем прaва сбрасывать со счетов ни «Локомотив», ни «Спартак», ни ЦСКА.

У «Зенита» очень хорошие исполнитeли. Ещё раз мы говорим про Семакa, про его работу. Именно из-за фактора Сергея Богдановича петербуржцы сохраняют хорошие шансы, чтoбы побороться за шестое чемпионство подряд. Но с таким прагматичным «Краснодаром» сделать это будет очeнь сложно», – приводит слова Черышева Metaratings.ru.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Быки» набрали 38 очков после 18 туров. «Зенит» отстаёт от лидера на два балла. Следом за петербуржской командой идёт «Динамо». Московская команда имеет в активе 32 очка.