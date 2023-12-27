Стало известно имя лучшего игрока «Краснодара» по итогам первой части сезона

Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо признан лучшим футболистом команды по итогам прошедшей части сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Этот выбор был сделан после голосования болельщиков. Алонсо набрал 22,36% голосов. Второе место занял колумбийский нападающий Джон Кордоба (18,98%). Тройку лидеров замкнул голкипер Матвей Сафонов (14,83%).

В нынешнем сезоне Хуниор Алонсо принял участие в 24 играх за «Краснодар» во всех официальных турнирах и отметился двумя результативными передачами. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста — € 8 млн.

В данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 38 очков после 18 проведённых матчей.