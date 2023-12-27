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В «Фулхэме» отрицают, что вратарь Лено толкнул мальчика, подающего мячи

В «Фулхэме» отрицают, что вратарь Лено толкнул мальчика, подающего мячи
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Голкипер «Фулхэма» Бернд Лено угодил в скандальный эпизод по ходу гостевого матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (0:3) во вторник.

Во втором тайме при счёте 0:2 в пользу соперника немецкий страж ворот спешил забрать мяч у болбоя, и, как показалось, толкнул его. К тому моменту у вратаря уже была жёлтая карточка.

31-летний Лено позже извинился перед мальчиком, но болельщики «Борнмута» подвергали его насмешкам до конца матча.

«Я не знаю, было это указание или нет, но мальчики, подающие мяч, всегда задерживались. Бернд хотел играть быстро и отобрал мяч у мальчика. Он не толкнул его, это было недостаточно сильно, и он извинился», — сказал об инциденте главный тренер «Фулхэма» Марку Силва.

«Борнмут» благодаря крупной победе поднялся в верхнюю половину турнирной таблицы АПЛ.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
26 декабря 2023, вторник. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Клюйверт – 44'     2:0 Соланке – 62'     3:0 Синистерра – 90+3'    
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