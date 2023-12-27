«Гарантий практики ему не дадут нигде». Тренер «Зенита» высказался о будущем Ренана

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал перспективы в клубе центрального защитника олимпийской сборной Бразилии Роберта Ренана.

«Мы говорим про футболиста сборной Бразилии, который уже получал вызов в основную команду. Его вызвали в Олимпийскую сборную. Он привлёк внимание больших е вропейских клубов. «Зенит» никого не держит силой. Мы понимаем, что Роберт сейчас не в лучшем состоянии. Но мы не можем просто сказать: “Ты нам не нужен, уходи”. У него очень большой потенциал.

Есть и интерес футболиста – готов ли он к тому, что надо завоёвывать себе место в составе? Гарантии игры ему не дадут нигде. Мы будем обсуждать его будущее вместе с ним. Мы знали, что проблемы возможны. Вопрос, насколько он готов ждать. Может ли он ментально пережить все проблемы.

Ренан не говорил мне, что хочет уйти. Сейчас он не играет, но ему нравится Петербург, нравится «Зенит». Вопрос только в игровой практике.

Роберту важно играть. Много играть. А в Бразилии или нет – неважно», – сказал Виллиам де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

20-летний центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан в текущем сезоне сыграл за сине-бело-голубых восемь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее появлялась информация о трансферном интересе к нему со стороны ряда европейских клубов, в том числе мадридского «Реала».