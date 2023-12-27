Тен Хаг высказался о возвращении Рашфорда в стартовый состав «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру нападающего Маркуса Рашфорда в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:2).

«Думаю, он сыграл очень хорошо. Но он болел в течение определённого периода. Но ещё была одна или две игры, в которых мы предпочли выпустить Гарначо на левый фланг, потому что он заслужил это. Он показал, что был не только угрозой, но и обладал ключевыми действиями: передачами, ударами в створ и забитыми голами.

Так что да, есть и внутренняя конкуренция, но мы должны посмотреть, как это сочетается с их взаимодействием. В этот раз мы сыграли с Алехандро на правом фланге, и это может быть решением, но оно так же может быть изменчивым. Я знаю, что Рашфорд может забить и с правого фланга», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».