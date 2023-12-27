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«Ньюкасл Юнайтед» проиграл 47-й матч в Boxing Day — больше всех в лиге

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл 47-й матч в Boxing Day — больше всех в лиге
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«Ньюкасл Юнайтед» проиграл 47-й матч в Boxing Day. Это наибольший показатель поражений в этот день в чемпионате Англии. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Вчера, 26 декабря, состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. «Ноттингем Форест» одержал победу со счётом 3:1.

На 23-й минуте шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак реализовал пенальти. В добавленное к первому тайму время форвард «Ноттингема» Крис Вуд, ранее выступавший за «Ньюкасл», сравнял счёт с передачи Энтони Эланги. В начале второго тайма Вуд вывел свою команду вперёд. Ему снова ассистировал Эланга. Через семь минут Вуд оформил хет-трик с передачи Мурилло и установил окончательный счёт встречи — 3:1.

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