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Артём Дзюба взял интервью у Леонида Слуцкого о тренерской карьере

Артём Дзюба взял интервью у Леонида Слуцкого о тренерской карьере
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба взял интервью у известного российского тренера Леонида Слукцого. Интервью вышло на YouTube-канале «Коммент.Шоу» в рамках рубрики «Коммент.Тренер», видео посвящено тренерской карьере специалиста.

Интересно, что до недавнего времени Леонид Слуцкий и Артём Дзюба занялись своим развитием в медийной сфере и принимали участие во множестве различных шоу на YouTube. У тренера и футболиста даже было своё совместное шоу, которое недавно закрылось. Предположительно, это произошло из-за возобновления тренерской карьеры Слуцкого.

Напомним, Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа». Последним местом работы Леонида Слуцкого был «Рубин». Под руководством специалиста казанский клуб в сезоне-2021/2022 вылетел в Первую лигу, заняв 15-е место с 29 очками.

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