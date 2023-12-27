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Леонид Слуцкий рассказал, как его не узнал Алекс Фергюсон в Манчестере

Леонид Слуцкий рассказал, как его не узнал Алекс Фергюсон в Манчестере
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Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, как в то время наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон не узнал его перед матчем Лиги чемпионов (3:3).

«Первая игра и там случилась знаменитая история, когда меня не узнаёт Алекс Фергюсон. Это был период третьего и четвёртого тура Лиги чемпионов, когда команды играют двойной матч. «Манчестер» обыграл ЦСКА в Москве, и там был Хуанде Рамос, которого он прекрасно знает, а тут ответная игра… Он не следил за новостями ЦСКА и даже не знал, что Рамос ушёл.

Я перед игрой стою на бровке, он один раз прошёл мимо меня, второй раз. Я тогда не знал английский, хочу ему намекнуть, ведь мы здороваемся перед игрой, а в его глазах читаю, что он вообще не понимает, кто я такой.

Потом это имело последствия. Когда мы пересекались, я работал в Англии, мы прекрасно общались. Он прекрасный дядька, с чувством юмора. Каждый раз, когда мы виделись, я говорил: «Ты точно узнал, кто я?» (смеётся)»,— сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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