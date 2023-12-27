Слуцкий — о критике своей работы в «Халле»: гораздо легче найти минусы

Российский тренер Леонид Слуцкий рассказал о работе в английском «Халл Сити». Слуцкий возглавлял команду Чемпионшипа в 2017 году.

«Почему сложилось впечатление моего провала в «Халле»? Ну потому что все так хотели. Это же примерно как 3:0 выиграли, что, пять, что ли, не могли забить? К сожалению, это вот так работает. То есть никогда не говоришь «блин, молодцы» и всё прочее. Гораздо легче найти в этом минусы, чем плюсы, чем разбираться, поэтому: «Не получилось, отовсюду выгнали». Откуда выгнали? Что не получилось?» — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, сегодня, 27 декабря, китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера.