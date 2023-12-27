Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Якубко: возвращение России в Европу станет возможным, УЕФА мог попросить РФС потерпеть

Якубко: возвращение России в Европу станет возможным, УЕФА мог попросить РФС потерпеть
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко высказался о решении исполкома Российского футбольного союза (РФС) остаться в УЕФА и отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Ранее об этом решении объявили пресс-служба РФС и президент организации Александр Дюков.

«Считаю, что России не нужно было уходить в Азию. Тем более не было стопроцентных гарантий, что Россию туда возьмут, что ФИФА поддержит этот переход. Возможно, что-то уже двигается с Европой, может, есть какая-то секретная информация. Возможно, РФС сказали, что надо потерпеть. Кто знает, может, наконец успокоится вся эта история, которая происходит, и через какое-то время возвращение в Европу станет возможным», — приводит слова Мартина Якубко «РБ Спорт».

Напомним, сборная России не играла в официальных матчах с ноября 2021 года. В феврале 2022 года российские клубы и сборные отстранили от международных турниров на неопределённый срок из-за политической ситуации в мире.

Материалы по теме
Эксклюзив
Победитель Кубка УЕФА и ЛЧ Аленичев отреагировал на решение РФС остаться в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android