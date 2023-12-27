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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев объяснил, почему на футболе не продают пиво

Глава РПЛ Алаев — о пиве на стадионах: Минздрав считает, что это стимулирует алкоголизм
Александр Алаев
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Президент МИР Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал продажу пива на стадионах.

«Осенняя сессия Госдумы закончилась, официальных совещаний сейчас нет. Работу ведёт профильный комитет, мы с ним на связи. Мы понимаем, какие ведомства были против. Надеюсь, до следующего сезона ситуация будет решена. Позицию от РФС, лиги и клубов мы высказали и официально направили, готовы обсуждать.

Претензия Минздрава — слишком много пьют, а это стимулирует алкоголизм. Была дискуссия с нашей стороны, что болельщики могут выпить водки перед матчем и пойти на игру. А нормальные люди придут с семьями и выпьют пиво по 500 рублей. Но эти аргументы пока не принимают», – передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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