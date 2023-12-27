Владислав Радимов прокомментировал назначение Слуцкого в китайский клуб

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал назначение российского специалиста Леонида Слуцкого в китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Его ждёт очень непростой период, потому что это другая страна, другая религия и совершенно другой язык. Если испанский и английский языки можно выучить, то китайский, конечно, сложнее.

Сложно будет. Конечно, ему помогут его друзья, которые поехали с ним, но ему нужны будут один или два проводника на поле», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 27 декабря, «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего российского специалиста на должность главного тренера команды.

После 30 туров «Шанхай Шэньхуа» занимает пятое место в чемпионате Китая с 52 очками. Лидирует «Шанхай Порт» (63 очка).