Мудрик, Онана и Антони попали в сборную самых разочаровывающих игроков АПЛ этого сезона

Американский спортивный сайт ESPN объявил символическую сборную самых разочаровывающих игроков английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

В сборную попали:

Вратарь: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Рис Джеймс («Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Энцо Фернандес («Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»), Антони («Манчестер Юнайтед»), Михаил Мудрик («Челси»).

Нападающий: Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).

На данный момент после 19 сыгранных матчей АПЛ лидером является «Ливерпуль», у которого 42 очка. На втором месте лондонский «Арсенал» (40), но у него ещё матч в запасе. Далее располагаются «Астон Вилла» (39), «Тоттенхэм» (36) и «Манчестер Сити» (34).