«Челси» — «Кристал Пэлас»: Мадуэке в самом конце матча вывел «аристократов» вперёд

В среду, 27 декабря, в матче 19-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Челси» и «Кристал Пэлас». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. Игра началась в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте Мало Гюсто прострелил в центр на Михаила Мудрика, который в касание послал мяч в сетку.

На 45+1-й минуте Джордан Айю с левого полуфланга выполнил классный кросс на дальнюю штангу, где никем не прикрытый Майкл Олисе первым касанием принял мяч на грудь, а вторым с лёту отправил его в ближний угол.

На 77-й минуте Николас Джексон забил мяч, но гол отменили из-за офсайда.

На 90+1-й минуте Нони Мадуэке реализовал 11-метровый.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом матче АПЛ «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:1, а в ответной игре также победили «аристократы» со счётом 1:0.

На данный момент после 18 сыгранных матчей АПЛ «Челси» занимает 11-е место с 22 очками. «Кристал Пэлас» находится на 15-й строчке с 18 очками. Лидером чемпионата является «Ливерпуль», у которого в активе 42 очка.