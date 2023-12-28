«Наполи» может подписать украинского защитника «Шахтёра»

Украинский защитник «Шахтёра» Николай Матвиенко может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает Calcio Now.

По данным источника, «Наполи» сделает всё возможное, чтобы укрепить свою оборонительную линию в январе. Спортивный директор и руководитель скаутской службы уже определили Матвиенко, как игрока, который может помочь решить эту задачу.

Итальянский клуб оценивает стоимость защитника в € 30 млн.

Матвиенко выступает за «Шахтёр» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола.

На данный момент «Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 27 очков.