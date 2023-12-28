Егор Титов: с Дюковым российский футбол ждёт светлое будущее

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о будущем российского футбола в наступающем 2024 году.

«Российскому футболу желаю в 2024 году не отчаиваться. Я даже не сомневаюсь, что у нас всё будет хорошо. Наверное, было принято правильное решение оставаться в Европе и не переходить в Азию, нас там особо и не ждали. У нас великолепный президент РФС Александр Дюков, он умный, грамотный. С ним нас ждёт светлое будущее!» – приводит слова Титова Metaratings.ru.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.

Поднимался вопрос о переходе в Азиаткую конференцию. Однако в декабре 2023 года исполком Российского футбольного союза (РФС) на последнем заседании уходящего года поднимал вопрос перехода в Азию, в результате чего было принято решение остаться в УЕФА.