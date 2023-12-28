Б. Крунич: жалею, что уехал из России. Когда вернулся в Боснию, понял, что стал русским

Бывший полузащитник «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич признался, что жалеет об уезде из России. По его словам, она стал русским человеком по менталитету и характеру, поэтому не может жить полноценно на своей исторической родине — в Боснии и Герцеговине.

«Я в принципе жалею, что ушёл из России. Мне так нравится эта страна. В то время, когда я проживал свои лучшие годы и становился человеком, меня развивал русский менталитет. Понимаете?

Когда я приехал обратно в Боснию, я понял, что мои менталитет и характер уже не боснийские, а русские. Я стал русским человеком. В Боснии я не могу жить полноценно, в отличие от России», – приводит слова Крунича Metaratings.

Напомним, Крунич провёл около ста матчей в Российской Премьер-Лиге. Сейчас он активно ведёт тренерскую деятельность и работал уже в нескольких боснийских клубах.