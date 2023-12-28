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«Ливерпуль» приблизился к «Арсеналу» в борьбе за Гонсалу Инасиу

«Ливерпуль» продвинулся в переговорах по трансферу центрального защитника «Спортинга» и сборной Португалии Гонсалу Инасиу. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мерсисайдцы намерены оказать «Арсеналу» серьёзную конкуренцию в борьбе за подписание 22-летнего футболиста. Отмечается, что за игроком обороны продолжают наблюдать «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Инасиу провёл за «Спортинг» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к защитнику «Фулхэма» и сборной США Энтони Робертсону.