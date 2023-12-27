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«Ливерпуль» может подписать левого защитника сборной США

«Ливерпуль» может подписать левого защитника сборной США
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Левый защитник «Фулхэма» и сборной США Энтони Робинсон может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщает 90min.

По информации источника, мерсисайдцы активно подыскивают замену своим игрокам данной позиции Эндро Робертсону и Константиносу Цимикасу. «Ливерпуль» видит в американском защитнике подходящий вариант для усиления проблемной позиции.

Отмечается, что боссы «красных» уже начали прорабатывать возможную сделку и связались с представителями «Фулхэма». Трансфер может состояться уже в январе 2024 года.

Робинсон выступает за «Фулхэм» на протяжении трёх лет (с 2020 года). В текущем сезоне защитник провёл за «дачников» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о кадровом дефиците на позиции левого защитника.

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