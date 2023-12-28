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«Ноттингем» претендует на партнёра Головина по «Монако»

«Ноттингем» претендует на партнёра Головина по «Монако»
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Экс-полузащитник мадридского «Атлетико» Желсон Мартинш, ныне выступающий за «Монако», может перейти в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Бруну Андраде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «лесники» заинтересованы в услугах 28-летнего хавбека. Прежде чем сделать предложение о покупке португальца, «Ноттингем» намерен изучить медицинскую карту игрока.

Мартинш выступает за «Монако» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за монегасков 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до конца июня 2024-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее стало известно об интересе со стороны английских клубов ещё к одному футболисту «Монако» — форварду Такуми Минамино.

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