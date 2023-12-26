Два английских клуба заинтересованы в подписании одноклубника Головина

Экс-нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино, ныне играющий за «Монако», может вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в услугах 28-летнего японца заинтересованы две неназванные команды из чемпионата Англии. Оба клуба планируют сделать предложение о покупке форварда в начале января.

Минамино выступает за «Монако» с 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за монегасков 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.