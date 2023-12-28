Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» в зимнее трансферное окно. Туринский клуб хочет вновь арендовать российского плеймейкера, информирует TuttoAtalanta.

Согласно сведениям источника, в услугах Миранчука заинтересован непосредственно главный тренер «Торино» Иван Юрич. Специалист считает, что российский полузащитник может дать новую жизнь атакующей линии туринской команды. С помощью Миранчука тренерский штаб «Торино» намерен решить проблему создания опасных моментов.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Аталанту» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним мячом и двумя голевыми передачами. Алексей забил свой первый гол в сезоне в матче 16-го тура итальянской Серии А.