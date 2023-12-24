Наведут ли Миранчук, Захарян и Оздоев шороху в еврокубках?

Только закончился групповой этап еврокубков, а аналитики уже предлагают заключить интересное пари на российских футболистов. Поставить на то, что одному из них удастся забить в финале международных клубных турниров, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 30.0.

Понятно, что до решающих матчей ещё очень много времени, и не факт, что команды, за которые выступают российские футболисты, доберутся до финала. Тем не менее мы попробуем разобраться — у кого же из них больше шансов преуспеть.

Захарян ещё не готов

Начнём с наименее вероятного события — гола Арсена Захаряна в финале Лиги чемпионов. «Реал Сосьедад» за всю историю существования ни разу не пробирался дальше полуфинала в еврокубковых турнирах. Бело-голубые достигли большого прогресса благодаря Иманолу Альгуасилю. Они демонстрируют весьма приятный глазу футбол, но до борьбы за главный еврокубковый трофей ещё далеко.

Клуб из Сан-Себастьяна очень сильно ограничен в резервах. Постепенно наставник улучшает ситуацию, и тот же Захарян понемногу прибавляет. Бывший полузащитник «Динамо» чаще стал выходить в основе и недавно даже отметился первым результативным действием за клуб. Тем не менее впереди у Альгуасиля ещё очень много работы.

К тому же в 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» будет играть с «ПСЖ», у которого большие амбиции. Пройти парижан будет очень непросто, поэтому гол Захаряна, как и выход в финал бело-голубых, выглядят маловероятным событием. На выход команды Захаряна в финал ЛЧ предлагают поставить за коэффициент 25.0.

Миранчуку нужно заслужить доверие Гасперини

У «Аталанты» ненамного больше шансов добраться до финала Лиги Европы, чем у «Реала Сосьедад» в Лиге чемпионов. Главным претендентом на медали видятся «Ливерпуль» и набравший невероятный ход «Байер». К тому же в турнире участвуют ещё две топовые итальянские команды, которые на порядок успешнее выступают в еврокубках — это «Рома» и «Милан».

Бергамаски также за всю историю существования не проходили дальше полуфинала в еврокубковых турнирах. Маловероятно, что в этом сезоне им удастся совершить сенсацию. «Богиня» очень нестабильна и временами демонстрирует невнятную игру. У конкурентов лучше комплектация состава и рисунок футбола.

Также стоит отметить, что Джан Пьеро Гасперини по-прежнему не доверяет Миранчуку. Он выделяет экс-полузащитнику «Локомотива» мало игрового времени, даже несмотря на результативные действия. В последних трёх встречах Алексей забил один мяч и отдал две голевые передачи. Хочется верить, что в ближайшее время тренер станет чаще выпускать футболиста, но, даже если команда выйдет в финал Лиги Европы, там он вряд ли получит шанс проявить себя.

Однако некоторые источники утверждают, что россиянина не будут продавать или отдавать в аренду. Судя по информации, руководство клуба и Гасперини планируют дать шанс Алексею заиграть в основном составе, но оправдает ли он ожидания — другой вопрос. Выход «Аталанты» в финал Лиги Европы оценили в 13.0.

У Оздоева самые реальные шансы совершить сенсацию!

А вот ПАОК весьма комфортно чувствует себя в Лиге конференций. Он непринуждённо миновал отбор и групповой этап, разгромив ряд сильных команд. Рэзван Луческу уже когда-то доводил команду до 1/4 финала турнира. С тех пор она заметно прибавила и теперь вполне может побороться за медали.

Магомед Оздоев очень здорово вписался в стратегию Луческу. Он принял участие в 24 матчах во всех официальных турнирах в составе «двуглавых орлов Севера», в которых забил шесть голов. Бывший полузащитник «Зенита» практически сразу стал основообразующим игроком ПАОКа.

Единственное — позиция Оздоева на поле не предрасполагает к большому количеству забитых мячей. В девяти играх в Лиге конференций он записал на свой счёт только один гол. Если ПАОКу и повезёт дойти до финала, то россиянину вряд ли удастся в нём забить. Выход команды Магомеда в финал оценён коэффициентом 12.0. Победа в турнире идёт за 20.0.

Россиянам пока рано забивать в финалах еврокубков

Таким образом, вряд ли кто-то из россиян в сезоне-2023/2024 сможет забить в финале еврокубков. Хорошо, если хотя бы один из трёх отметится хотя бы одним голом во время плей-офф — это будет неплохим поводом порадоваться за них. Однако, чтобы выйти в финал, нужно огромное везение. Поэтому коэффициент на то, что один из россиян забьёт в финале еврокубков, в 30.0 выглядит вполне оправданным. Мы считаем, что никто из россиян не сможет этого сделать в текущем розыгрыше.