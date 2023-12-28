Егор Голенков: в Португалии плохие условия для футболистов и плохие поля

Футболист «Ростова» Егор Голенков признался, что ему не нравилось играть в Португалии. По его словам, там плохие условия для футболистов и плохие поля. Напомним, Голенков на правах аренды находился в расположении команды «Униан Лейрия», однако закрепиться там не сумел и вернулся в Россию.

«Нравилось ли мне в Португалии? Нет, там плохие поля, за исключением выездных матчей, когда играли с „Бенфикой“, „Порту“ и „Спортингом“. Такие команды можно перечислить по пальцам. Плохие условия и плохие поля», — сказал Голенков в видео на YouTube-канале «Ростова».

Помимо «Ростова» и «Лейрии», Голенков выступал за самарские «Крылья Советов» и чешский клуб «Сигма» Оломоуц. В нынешнем сезоне Егор провёл за «Ростов» 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.