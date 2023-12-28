Игрок «Зенита» Клаудиньо эффектно обыграл защитника в бразильском Матче звёзд

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо принял участие в Матче звёзд, который состоится в Бразилии. В одном из эпизодов на 42-й минуте встречи игрок российского клуба эффектно обыграл защитника и отдал передачу пяткой.

All Star Games 2023 — ежегодное благотворительное мероприятие, организованное бывшим игроком Зико, традиционная инициатива, объединяющая художников, спортсменов, бывших футболистов и тренеров. Отметим, что в матче также принимал участие ещё один игрок «Зенита» — Вендел.

В 2023 году матч состоялся 27 декабря на стадионе «Маракана». Собранная сумма с матча будет направлена на стимулирование развития благотворительности в Бразилии.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 12 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в € 18 млн.

В нынешнем сезоне Клаудиньо сыграл 25 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.