Матвей Сафонов занял 25-е место в рейтинге самых дорогих голкиперов мира

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов расположился на 25-м месте рейтинга самых дорогих вратарей в мире по итогам обновлений трансферной стоимости игроков на интернет-портале Transfermarkt. Рыночная стоимость россиянина увеличилась на € 2 млн и составила € 18 млн.

Отметим, что после предыдущего обновления на портале 24-летний Сафонов располагался на 27-м месте в списке.

На первой строчке рейтинга расположился вратарь «Порту» Диогу Кошта (€ 45 млн), второе место занял вратарь «Милана» Мик Меньян (€ 45 млн). Тройку лидеров замыкает Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ» (€ 40 млн).

Сафонов в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах за «Краснодар», где пропустил 12 мячей и провёл восемь игр «на ноль».