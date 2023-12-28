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Президент РПЛ Алаев назвал тройку лучших легионеров первой части сезона

Президент РПЛ Алаев назвал тройку лучших легионеров первой части сезона
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Глава МИР Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, какие футболисты, по его мнению, являются лучшими легионерами первой части сезона чемпионата России.

«Лучшие легионеры первой части сезона — Алонсо, Вендел, Кордоба», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Хуниор Алонсо принял участие в 24 играх за «Краснодар» во всех официальных турнирах и отметился двумя результативными передачами. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Полузащитник «Зенита» Вендел сыграл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, где отметился четырьмя мячами и шестью голевыми передачами. Рыночная стоимость бразильского полузащитника составляет € 24 млн.

Джон Кордоба сыграл в 16 матчах Российской Премьер-Лиги в составе «Краснодара». Колумбиец отметился восемью голами и двумя результативными передачами, занимая третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

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