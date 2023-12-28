Агент Чистякова высказался о возможном уходе из «Зенита»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем игрока в команде, в частности о его возможном уходе из стана сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно.

«Интерес к Диме есть. А дальше будем смотреть. Будущее Чистякова с «Зенитом» будем обсуждать уже после отпуска? Не знаю. Всё может быть в любой момент. Посмотрим, как будет. Будем исходить от того, как «Зенит» на всё будет смотреть, захочет ли клуб отпускать Чистякова.

Чистяков может покинуть «Зенит» зимой? В любом случае Диме играть нужно. Как минимум стоит рассмотреть варианты. После понять позицию «Зенита». Если они будут против [ухода], значит, Дима будет доказывать [свою состоятельность]», — приводит слова Талаева «Спорт день за днём».

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Ерохин и Чистяков уже точно переходят в «Сочи», а сделка по Сутормину находится под вопросом. По его информации, Алексея не отпускает из «Зенита» главный тренер Сергей Семак, который, вероятно, рассчитывает на игрока.

В нынешнем сезоне 29-летний Дмитрий Чистяков принял участие в восьми матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).