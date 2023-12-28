«Брайтон» — «Тоттенхэм»: хозяева открыли счёт в матче

В эти минуты проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Тоттенхэм». Игра проходит на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Джарред Джиллетт. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 11-й минуте встречи счёт в матче открыл полузащитник «Брайтона» Джек Хиншелвуд.

После 18 туров АПЛ «Брайтон» набрал 27 очков и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» заработал 36 очков и расположился на пятой строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Тоттенхэм» обыграл «Брайтон» со счётом 1:0. Во втором круге лондонский клуб также обыграл «чаек», но со счётом 2:1.