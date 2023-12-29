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Василий Уткин объяснил, что нужно сделать «Динамо», чтобы стать чемпионом РПЛ

Василий Уткин объяснил, что нужно сделать «Динамо», чтобы стать чемпионом РПЛ
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Известный журналист и спортивный комментатор Василий Уткин ответил на вопрос, что нужно сделать московскому «Динамо» для того, чтобы наконец-то стать чемпионом Российской Премьер-Лиги.

«Что нужно сделать московскому «Динамо», чтобы стать чемпионом? Я не думаю, что есть где-то не нажатая кнопка, или рубильник, который забыли воткнуть — а без него не ладится.

Мне кажется, что чемпионство — это итог некоего правильного процесса. Работы. Вот мне кажется, «Динамо» наконец-то встало на правильный путь», — написал Уткин в своём телеграм-канале, отвечая на вопрос зрителя.

Напомним, в последний раз «Динамо» становилось чемпионом страны в далёком 1976 году, ещё во времена Советского Союза. В данный момент бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала 32 очка после 18 матчей чемпионата. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», у сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «Краснодар» под руководством Владимира Ивича. «Быки» набрали 38 очков за 18 встреч и ушли на перерыв зимним чемпионом РПЛ.

Таблица РПЛ
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