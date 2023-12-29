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Источник: Нури Шахин возглавит дортмундскую «Боруссию»

Источник: Нури Шахин возглавит дортмундскую «Боруссию»
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Главный тренер «Антальяспора» Нури Шахин возглавит дортмундскую «Боруссию».

Как сообщает журналист Эртан Сузгун в соцсетях, Шахин войдёт в тренерский штаб наставника немецкой команды Эдина Терзича, а со следующего сезона возглавит «шмелей».

Ранее сообщалось, что Эдин Терзич займет пост спортивного директора дортмундской «Боруссии». В бытность игроком Нури Шахин выступал в составе немецкой команды.

Напомним, 20 декабря завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Майнцем». Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Команды сыграли вничью — 1:1.

В данный момент «Боруссия» находится на пятой строчке чемпионата Германии по футболу, набрав 27 очков в 16 проведённых матчах. «Майнц» располагается на 15-й позиции. У этой команды 10 очков после аналогичного количества встреч.

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