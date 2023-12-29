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Уткин: есть ли планы попасть на ЧМ-2026? У меня планов даже на 2 января нет

Уткин: есть ли планы попасть на ЧМ-2026? У меня планов даже на 2 января нет
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Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин признался, что не строит планы поехать на чемпионат мира 2026 года. По словам Уткина, у него нет планов даже на ближайшие дни, не то что на ЧМ, который состоится через два года.

«Есть ли планы попасть на ЧМ-2026? У меня нет планов даже на 2 января. Не то что на два с лишним года вперёд», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Первенство станет первым в истории, в котором сыграют 48 команд. Ранее на мировых первенствах играли 32 сборные. Действующим чемпионом мира является Аргентина, выигравшая титул в 2022 году в Катаре. Однако лидер аргентинцев Лионель Месси заявлял, что не сыграет на ЧМ-2026.

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