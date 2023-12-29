Газзаев вошёл в список доверенных лиц Путина на президентских выборах

Бывший тренер московского ПФК ЦСКА Валерий Газзаев вошёл в список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах в марте 2024 года. В постановлении на официальном сайте ЦИК «О регистрации доверенных лиц кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина» числятся 346 человека, 18 из которых представляют мир спорта, и лишь один — Газзаев — представляет футбол.

Напомним, 8 декабря Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Предвыборная кампания в России уже началась. До 27 декабря свои кандидатуры могли выдвинуть так называемые самовыдвиженцы, до 1 января — кандидаты от партий.

Ранее президент Российской Премьер-Лиги заявлял, что тур чемпионата России, который выпадает на даты президентских выборов, не будет перенесён.