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Нури Шахин и Свен Бендер вошли в тренерский штаб Терзича в «Боруссии»

Нури Шахин и Свен Бендер вошли в тренерский штаб Терзича в «Боруссии»
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Бывшие игроки дортмундской «Боруссии» Нури Шахин и Свен Бендер вошли в тренерский штаб главного тренера Эдина Терзича, сообщает пресс-служба немецкой команды.

Оба специалиста подписали соглашения, рассчитанные до 30 июня 2025 года, и присоединятся к клубу 1 января.

Напомним, ранее 35-летний Шахин возглавлял турецкий футбольный клуб «Антальяспор», а 34-летний Бендер был помощником главного тренера в юношеской сборной Германии до 17 лет. Бывшие игроки «Боруссии» вместе стали чемпионами Германии в 2011 году и в качестве товарищей по команде праздновали победу в Кубке Германии в 2017 году.

На данный момент «Боруссия» находится на пятой строчке чемпионата Германии по футболу, набрав 27 очков в 16 проведённых матчах.

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