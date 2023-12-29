Пруцев: «Спартаку» нужно становиться сильнее, быть выше в таблице

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом и поблагодарил их за поддержку. Кроме того, Пруцев подчеркнул, что в 2024 году красно-белым предстоит много работы, чтобы стать сильнее и занять более высокое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Поздравляю всех болельщиков «Спартака» с наступающим Новым годом! Спасибо вам за поддержку, спасибо за веру в нас. В этом году было много запоминающихся моментов: я рад был забить несколько голов за «Спартак», вместе с командой получить эмоции от наших побед.

Но это всё останется в прошлом году – впереди у нас много работы, нам нужно становиться сильнее и быть выше в таблице чемпионата, удачно выступить в Кубке. И главное – радовать болельщиков ярким футболом. Всем желаю семейного благополучия, крепкого здоровья и позитива. Вперёд, «Спартак»!» – приводит слова Данила Пруцева Metaratings.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Пруцев провёл за «Спартак» 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три голевых паса. Красно-белые ушли на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ.