Президент «Атлетико» рассказал о судьбе Феликса в случае его возвращения в клуб

Президент «Атлетико» Энрике Сересо дал понять, что в случае, если «Барселона» не станет выкупать вингера «матрасников» Жоау Феликса, который в нынешнем сезоне на правах аренды выступает в каталонском клубе, мадридцы будут рассматривать варианты с продажей португальца в другие команды.

«Ситуация предельно ясна. Жоау Феликс — наш футболист, отданный в аренду в «Барселону». Если он не останется там, то ему придётся вернуться к нам. А если он вернётся к нам, что ж, тогда, возможно, появятся другие команды, которые могут быть заинтересованы в нём», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что, несмотря на публичные заявления руководителей сине-гранатовых о желании подписать Феликса, в действительности боссы и тренерский штаб «Барселоны» не удовлетворены уровнем игры, который демонстрирует португальский футболист.

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