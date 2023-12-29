Экс-защитник «МЮ» Бейи расторг контракт с «Бешикташем» спустя несколько месяцев

Турецкий «Бешикташ» объявил о расторжении контракта с защитником Эриком Бейи. Об этом сообщается на официальном сайте команды из Стамбула.

«Контракт с игроком нашей футбольной команды Эриком Бейи расторгнут по обоюдному согласию. Мы желаем Эрику успехов в карьере», — сказано в заявлении.

29-летний ивуарийский защитник стал игроком «Бешикташа» в сентябре 2023 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Ранее Бейи более семи лет выступал в составе английского «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл три трофея. Сезон-2022/2023 Бейи провёл на правах аренды во французском «Марселе».

Причины такого решения не сообщаются, но ранее защитник оказался в числе пятерых футболистов, которых турецкая команда отстранила от первого состава. За свою карьеру Бейи также успел поиграть за испанские «Вильярреал» и «Эспаньол».