Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Халидж. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «МЮ» Бейи расторг контракт с «Бешикташем» спустя несколько месяцев

Экс-защитник «МЮ» Бейи расторг контракт с «Бешикташем» спустя несколько месяцев
Аудио-версия:
Комментарии

Турецкий «Бешикташ» объявил о расторжении контракта с защитником Эриком Бейи. Об этом сообщается на официальном сайте команды из Стамбула.

«Контракт с игроком нашей футбольной команды Эриком Бейи расторгнут по обоюдному согласию. Мы желаем Эрику успехов в карьере», — сказано в заявлении.

29-летний ивуарийский защитник стал игроком «Бешикташа» в сентябре 2023 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Ранее Бейи более семи лет выступал в составе английского «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл три трофея. Сезон-2022/2023 Бейи провёл на правах аренды во французском «Марселе».

Причины такого решения не сообщаются, но ранее защитник оказался в числе пятерых футболистов, которых турецкая команда отстранила от первого состава. За свою карьеру Бейи также успел поиграть за испанские «Вильярреал» и «Эспаньол».

Материалы по теме
«Бешикташ» исключил пятерых футболистов основной команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android